«Думаю, возьму частный самолёт». Алиев — о том, как повезёт медведя в Петербург

Фигурист Дмитрий Алиев ответил на вопрос, как собирается перевозить подаренного плюшевого медведя в Санкт-Петербург, а также оценил своё выступление на чемпионате России.
«Как повезу медведя в Петербург? Думаю, возьму частный самолёт (смеётся). Шучу. Смешно его мотают конечно в аэропорту, весь в плёнке, как большой футбольный мяч. Но повезу домой, в этом сезоне с каждого турнира все игрушки, все подарки, которые дарят болельщики, я увожу. До этого такой поддержки не чувствовал. У Ольги Германовны (Глинки) хранятся все Пикачу, в доме перед новым годом украсила все стены. Выглядит очень круто — один на качелях качается, другого кто-то спасает. У неё большой дом, одна комната уже вся в игрушках. Можно ещё кидать, скоро, может, и я дом построю отдельный для игрушек.
Да, понимал, что нет права на ошибку. Были помарки, на которых теряются баллы. Чемпионат России — главный старт сезона, все стараются набрать к нему максимальную форму. Я знал и чувствовал, что на этом турнире не будет криминального сбоя, что не останусь без борьбы. Я совершил ошибки, но всё в равных условиях. Возможно, где-то недоспал, чего-то не хватило. Но основную задачу я выполнил. Это опыт. С этого турнира увожу чувство, что умею бороться, наконец-то начал проявляться характер. В прошлом сезоне делал «бабочку» на акселе и мог просто бросить, проехать программу до конца. Здесь я понимаю, что нужно забирать всё.
Сегодня была колоссальная поддержка, несмотря на неполные трибуны. Ощущение, что зал полный. Хочу поблагодарить болельщиков, которые кидают всех этих Пикачу, кричат, аплодируют. Многих я знаю. Меня это заряжает», — передаёт слова Алиева из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 23 декабря 2022
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