Российский фигурист Артём Ковалёв прокомментировал своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию. Фигурист стал пятым.
«Я с Димой Алиевым очень дружу, но расстроился, что его не обошёл. Очень было обидно за четверной, потому что готовился. Прям жаль. Обычно срывал третий, но не срывал второй. А тут случилось, что сорвал второй.
Думаю, в тройку бы не пустили меня, потому что я только-только набираю обороты. В принципе очень доволен результатом, за две программы одна ошибка. Конечно, хотелось бы, чтобы было без ошибок. Но будем работать.
Запретили снимать кружочки в грин руме? Нет, попросили просто убрать телефон. Как мама мне постоянно говорит: «Убери телефон».
К счастью, я попал на показательные. Но я не планировал этого (смеётся). Что катать — вариант есть, но нет костюма. У меня мама сюда приехала, сказала: «С костюмом не парься, мы найдём тебе», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 23 декабря 2022
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