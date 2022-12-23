Впервые в истории ЧР победитель и вице-чемпион у мужчин показали одинаковый результат

В Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования в мужском одиночном катании, которые закончились историческим результатом.

Победитель Евгений Семененко и занявший второе место Пётр Гуменник набрали одинаковое итоговое количество баллов (295,07). Такого не было ещё ни разу в истории чемпионатов России. Семененко завоевал золото лишь благодаря тому, что показал лучшую технику в произвольной программе, в которой почти все участники допускали серьёзные ошибки.

Отметим, что по результатам вчерашней короткой программы лидировал Пётр Гуменник (104,47), в то время как Семененко показал результат 99,15 и шёл на втором месте.

Напомним, чемпионат России — 2023 в Красноярске проходит с 22 по 25 декабря.