«Без Саши будет не то». Бетина Попова высказалась о снятии Александры Трусовой с ЧР
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Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о снятии с чемпионата России по фигурному катанию Александры Трусовой.
«Конечно, чемпионат России потерял многое. Будем честными: Саша претендовала на пьедестал. Как человек с четверным лутцем может не претендовать на пьедестал? – заявила Попова.
Мы видим, что этот чемпионат теряет многих спортсменов из-за болезни. Какой-то серьёзный вирус гуляет по сборной и отбирает у нас хороших фигуристов, которые должны были выступать.
Без Саши будет не то. Знаю, что есть люди, которые приехали только ради неё, покупали билеты, они очень расстроятся», — приводит слова Поповой «Спорт день за днём».
Александра Трусова снялась с турнира из-за недомогания.
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