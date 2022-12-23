Татьяна Тарасова рассказала, почему Гуменнику не вручили вторую золотую медаль ЧР
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему фигурист Пётр Гуменник не получил вторую золотую медаль чемпионата России, который проходит в эти дни в Красноярске.
Напомним, по итогам мужских соревнований Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое итоговое количество баллов (295,07) и лишь благодаря лучшей технике в произвольной программе золото досталось первому.
«Справедливо ли было вручить две золотые медали Семененко и Гуменнику? Есть правила, которые мы не должны нарушать. Есть правила, по которым работают во всём мире. Кто выиграл произвольную программу, тот выиграл. Поэтому вопрос об этом может быть закрыт», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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