Татьяна Тарасова рассказала, почему Гуменнику не вручили вторую золотую медаль ЧР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему фигурист Пётр Гуменник не получил вторую золотую медаль чемпионата России, который проходит в эти дни в Красноярске.

Напомним, по итогам мужских соревнований Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое итоговое количество баллов (295,07) и лишь благодаря лучшей технике в произвольной программе золото досталось первому.

«Справедливо ли было вручить две золотые медали Семененко и Гуменнику? Есть правила, которые мы не должны нарушать. Есть правила, по которым работают во всём мире. Кто выиграл произвольную программу, тот выиграл. Поэтому вопрос об этом может быть закрыт», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.