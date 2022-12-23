Бестемьянова: Семененко заслуженно выиграл чемпионат России. Гуменник отдал свою победу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Евгений Семененко заслуженно одержал победу над Петром Гуменником в мужских соревнованиях на чемпионате России в Красноярске.

«Женя сегодня абсолютно заслуженно выиграл: он катался прекрасно и чисто. Петя просто отдал свою победу. У него было две ошибки: одна незначительная на четверном сальхове, и вместо тройного лутца двойной лутц в каскаде стоили ему титула чемпиона. Я поздравляю Семененко — он победил заслуженно.



Стоило ли дать две золотые медали? У нас есть правила. На соревнованиях у нас не дают две золотые медали — это не прописано в правилах. В правилах прописано, что выигрывает тот, кто выиграл произвольную программу. Для этого случая есть специальный параграф», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.