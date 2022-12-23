«Думаю, все были в шоке». Семененко — о драматичной развязке в мужских соревнованиях

Фигурист Евгений Семененко, одержавший победу в мужских соревнованиях на чемпионате России в Красноярске, прокомментировал свой успех.

«Очень давно хотелось хорошо выступить на чемпионате России. Самое первое выступление было неудачное, потом смог реабилитироваться на финале Кубка России. Потом был результат был лучше, но всё равно неудовлетворительный. У меня появился впервые важный для меня титул.



Обычно я слежу за табло, до своего проката смотрю, сколько нужно баллов, и после запоминаю табличку следующего участника. А тут как-то не обратил внимания. Когда Пете (Гуменнику. — Прим. «Чемпионата») объявили оценки, я вроде бы и понимал, что ему столько необходимо для лидерства. Смотрю, ровно столько, сколько надо. А потом вижу на табло, что баллы вообще одинаковые. Думаю, все были в шоке.



Каждый из нас без исключения заслужил золото, потому что каждый прикладывает колоссальные усилия, стремимся к хорошим результатам, этот пьедестал — «труд поборол талант», — передаёт слова Семененко с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, по итогам мужских соревнований Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое итоговое количество баллов (295,07) и лишь благодаря лучшей технике в произвольной программе золото досталось первому.