Алина Загитова опубликовала видео чувственного танца под дождём

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих соцсетях видео чувственного танца в стиле стрип-пластики.

Загитова, одетая в облегающие чёрные брюки и тёмный балахон, стоя на коленях, танцует в пустой комнате, с потолка которой вдруг проливается дождь, но девушка не останавливается. На ногах у Алины – туфли на высоком каблуке.

Видео можно посмотреть на официальной фан-странице Алины Загитовой во «ВКонтакте».

Загитова объявила о приостановке карьеры в фигурном катании в декабре 2019 года. С тех пор она выступает только в различных ледовых шоу. Алина учится на факультете журналистики и работает ведущей и корреспондентом на телевидении.