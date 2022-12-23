Елена Радионова: мне бы хотелось, чтобы золотую медаль вручили и Семененко, и Гуменнику

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015 Елена Радионова высказала мнение, что оба фигуриста, Пётр Гуменник и Евгений Семененко, были достойны золотых медалей чемпионата России.

Гуменник выиграл короткую программу, но благодаря безошибочному прокату произвольной Семененко смог догнать соперника. Фигуристы набрали одинаковые суммы баллов (по 295,07), при этом чемпионом России стал Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе.

«Мне бы хотелось, чтобы золотую медаль вручили и Семененко, и Гуменнику. Петя классно катал! Мне кажется, он заслужил стать победителем, как Женя. Если бы правила позволили, то я бы им дала две золотые медали. Они разные фигуристы, но я болела за них на этом чемпионате России. Мне кажется, за ними будущее.



Конечно, жалко Петю, что так вышло по итогам произвольной программы. Но сегодня было историческое событие, что даже в сотых было одинаковое количество баллов. Правила есть правила, но, как мне кажется, можно было бы вручить две золотые медали», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.