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Александр Жулин: на ЧР больше всего понравилось, как произвольную откатала Камила Валиева

Александр Жулин: на ЧР больше всего понравилось, как произвольную откатала Камила Валиева
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что в произвольной программе на чемпионате России – 2023 ему больше понравилась Камила Валиева, но согласился, что Софья Акатьева заслуженно стала чемпионкой.

Валиева выиграла произвольную программу, но накануне сделала «бабочку» на акселе в короткой программе, что не позволило ей обойти Акатьеву по сумме двух выступлений.

«Всё равно мне больше всего понравилось, как произвольную откатала Валиева, потому что это более зрело, значимо и по-взрослому. Однако это не умаляет достоинств Софьи, которая сделала два четверных прыжка, пошла на тройной аксель: лёгкая, как бабочка. Задел в короткой программе позволил ей выиграть чемпионат России, с чем я её и поздравляю», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валиева довела Тутберидзе до слёз, но не стала чемпионкой России. Как же так, Камила?! Валиева довела Тутберидзе до слёз, но не стала чемпионкой России. Как же так, Камила?!
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