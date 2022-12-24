Александр Жулин: на ЧР больше всего понравилось, как произвольную откатала Камила Валиева

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что в произвольной программе на чемпионате России – 2023 ему больше понравилась Камила Валиева, но согласился, что Софья Акатьева заслуженно стала чемпионкой.
Валиева выиграла произвольную программу, но накануне сделала «бабочку» на акселе в короткой программе, что не позволило ей обойти Акатьеву по сумме двух выступлений.
«Всё равно мне больше всего понравилось, как произвольную откатала Валиева, потому что это более зрело, значимо и по-взрослому. Однако это не умаляет достоинств Софьи, которая сделала два четверных прыжка, пошла на тройной аксель: лёгкая, как бабочка. Задел в короткой программе позволил ей выиграть чемпионат России, с чем я её и поздравляю», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 24 декабря 2022
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