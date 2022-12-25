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ФФККР поручила генеральному директору А. Когану исполнение полномочий президента федерации

ФФККР поручила генеральному директору А. Когану исполнение полномочий президента федерации
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган будет исполнять полномочия президента организации.

«В соответствии с уставом ФФККР исполком федерации поручил исполнение полномочий президента федерации генеральному директору Александру Когану. Данное решение было принято единогласно на заседании исполкома ФФККР, состоявшемся 25 декабря в Красноярске», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Напомним, должность президента ФФККР оказалась вакантной после того, как предыдущий президент Александр Горшков скончался 17 ноября в возрасте 76 лет. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й Горшков был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев (ISU).

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