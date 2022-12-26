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Туктамышева: чувствую себя наполненной радостью и счастьем

Туктамышева: чувствую себя наполненной радостью и счастьем
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Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата России в Красноярске, где она завоевала бронзу.

«Встречаю последний понедельник этого года с благодарностью. С благодарностью к своей семье, тренерам, друзьям и болельщикам. Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит», — написала Туктамышева в соцсети.

Напомним, Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года взяла медаль на чемпионате России по фигурному катанию. 26-летняя спортсменка завоевала бронзу на национальном соревновании, уступив только Камиле Валиевой (серебро) и Софье Акатьевой (золото). Теперь в активе Туктамышевой золото, два серебра и три бронзовые медали чемпионата страны. В 2015 году Елизавета становилась чемпионкой мира.

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