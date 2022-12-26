Туктамышева: чувствую себя наполненной радостью и счастьем
Поделиться
Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата России в Красноярске, где она завоевала бронзу.
«Встречаю последний понедельник этого года с благодарностью. С благодарностью к своей семье, тренерам, друзьям и болельщикам. Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит», — написала Туктамышева в соцсети.
Напомним, Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года взяла медаль на чемпионате России по фигурному катанию. 26-летняя спортсменка завоевала бронзу на национальном соревновании, уступив только Камиле Валиевой (серебро) и Софье Акатьевой (золото). Теперь в активе Туктамышевой золото, два серебра и три бронзовые медали чемпионата страны. В 2015 году Елизавета становилась чемпионкой мира.
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
17:30
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
14:33
-
13:50
-
13:19
-
13:00
-
12:24
-
11:13
-
10:50
-
10:32
-
10:02
-
00:01
- 25 декабря 2022
-
23:31
-
20:41
-
19:59
-
19:35
-
16:34
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
14:09
-
13:45
-
13:15
-
12:51
-
12:50
-
12:26
-
12:19
-
11:29
-
10:52
-
10:08
Партнерский контент