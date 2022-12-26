Тренер Худайбердиевой и Базина: стараюсь, чтобы мои фигуристы разносторонне развивались

Денис Самохин, тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, рассказал, от чего зависит уровень фигуристов.
«Существует ли потолок в танцах? Есть такое, да. Во многом этот потолок зависит от физических и физиологических данных, от того, как тебя учили. Можно научиться неплохо кататься, но, если ты с детства не закладывал соответствующую базу, высоко уже не взлететь. Поэтому, собственно, я стараюсь, чтобы все мои фигуристы развивались многопланово, разносторонне, причём не только на льду. А не так, что за дверь вышел — и забыл, что на тренировке делал.
Я своим говорю: ребята, хочу, чтобы вы становились профессионалами, а для этого всё, что вы делаете, надо делать максимально хорошо и иметь очень солидный багаж за плечами. Чем старше человек становится, тем сложнее бывает заставить себя этот багаж загружать. Но делать это необходимо, поскольку с возрастом спортсмена начинает ограничивать собственное тело. Лепить из более молодого всегда легче», — приводит слова Самохина RT.
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