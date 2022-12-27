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Евгений Семененко трогательно подвёл личные итоги 2022 года

Евгений Семененко трогательно подвёл личные итоги 2022 года
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Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко в своём телеграм-канале подвёл итоги 2022 года.

«Заканчивается 2022 год. Для меня он был насыщен и положительными, и отрицательными моментами. Но всё же первых было больше и финальный аккорд — чемпионат России. Я счастлив! И хочу поблагодарить всех, кто был причастен к моим успехам. В первую очередь Алексея Николаевича, Татьяну Николаевну Мишиных и весь тренерский штаб, мою семью – спасибо за веру и поддержку, за то, что всегда были рядом и боролись вместе со мной, мои победы – Ваши заслуги! Большое спасибо Сергею Александровичу — врачу, специалисту своего дела, который неоднократно ставил меня «на ноги». Особая благодарность всем моим болельщикам, всем моим фан-сообществам — Ваша поддержка, Ваше внимание, Ваши сюрпризы мне очень дороги!

В преддверии Нового года хочу всем пожелать много ярких и красочных моментов. До встречи на новых стартах уже в 2023 году!» — написал Евгений Семененко.

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