Боброва — о Семененко и Гуменнике: я бы вручила две золотые медали

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о сенсационном исходе чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин.
Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковую сумму по итогам двух выступлений, чемпионом стал выигравший произвольную программу Семененко.
Журанков: Такого чемпионата России не было никогда. Никогда ещё ни в каком виде программы первое и второе место не набирали абсолютно одинаковое количество баллов. Это просто была феерия этого чемпионата, когда зажглись одинаковые до сотой оценки у Семененко и Гуменника.
Боброва: Насколько невозможно это при данной системе судейства – только остаётся гадать, как это могло произойти. Во-первых, мне очень понравилась реакция всех: все в шоке, не могут понять, две золотые медали… Я знаю, каким образом при равном количестве баллов дальше идёт подсчёт и распределение мест и почему победителем в итоге стал Семененко. Но когда я смотрела в прямом эфире, когда высветилось – я говорю: «У нас два золота, два победителя!» Я бы вручила две золотые медали.
Журанков: Я бы тоже. Мне жаль, что Пётр Гуменник, откатавший прекрасную короткую программу, в итоге второй, потому что Семененко выше него по произвольной. Но если разбирать всю эту историю…
Боброва: За мужским катанием на чемпионате России было очень интересно наблюдать. Очень много интересных программ, качественного катания. Никто не понижал планку, у всех четверные в обеих программах, все шли по максимуму, все в хорошей форме – выходили на пик к чемпионату России. Считаю, что очень зрелищный турнир был именно в мужском одиночном. Конечно, не только, но за мальчиками мне было очень интересно наблюдать.
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