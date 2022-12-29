Алина Загитова опубликовала свежие кадры с фотосессии в чёрном кожаном костюме
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала свежие кадры с фотосессии. На фото Загитова предстала в чёрном кожаном костюме.
Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.
В последнем сезоне телевизионного проекта «Ледниковый период» 20-летняя Загитова вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой была одной из ведущих.
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