Бывший ученик Тутберидзе в пятый раз за два года сменил тренера

Тренер по фигурному катанию Александр Волков сообщил о расставании с 18-летним Егором Рухиным. Для Рухина это уже пятая смена тренера за два года.

Рухин получил известность в группе Этери Тутберидзе, откуда в мае 2020 года ушёл в ЦСКА к Елене Буяновой, но осенью 2021 года вновь вернулся в «Хрустальный», где долго не задержался – уже зимой перешёл в академию «Ангелы Плющенко», а оттуда в апреле 2022 года к Волкову.

«Мы проработали всё лето, а потом Егор переболел гриппом в тяжёлой форме и очень долго восстанавливался. Недавно мы расстались — немножко не сошлись в подходах к тренировочному процессу. Особых проблем и личностных конфликтов не было, всё цивилизованно. Просто мы поняли, что не совпадаем в некоторых нюансах, и решили пойти разными дорогами.

Почему Егор не задерживается в разных тренерских командах? Сложно сказать. Парень он хороший, талантливый. Я ведь Егора с детства знаю, когда он катался в моей группе вместе с Сашей Трусовой. Они пришли с интервалом в месяц и росли в «Хрустальном». Видимо, каждый раз что-то не складывается в новом коллективе. Надеюсь, Егор найдёт своего тренера, с которым получится хороший тандем. Где он сейчас тренируется, я не знаю», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».