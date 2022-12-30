Бывший ученик Тутберидзе в пятый раз за два года сменил тренера

Тренер по фигурному катанию Александр Волков сообщил о расставании с 18-летним Егором Рухиным. Для Рухина это уже пятая смена тренера за два года.
Рухин получил известность в группе Этери Тутберидзе, откуда в мае 2020 года ушёл в ЦСКА к Елене Буяновой, но осенью 2021 года вновь вернулся в «Хрустальный», где долго не задержался – уже зимой перешёл в академию «Ангелы Плющенко», а оттуда в апреле 2022 года к Волкову.
«Мы проработали всё лето, а потом Егор переболел гриппом в тяжёлой форме и очень долго восстанавливался. Недавно мы расстались — немножко не сошлись в подходах к тренировочному процессу. Особых проблем и личностных конфликтов не было, всё цивилизованно. Просто мы поняли, что не совпадаем в некоторых нюансах, и решили пойти разными дорогами.
Почему Егор не задерживается в разных тренерских командах? Сложно сказать. Парень он хороший, талантливый. Я ведь Егора с детства знаю, когда он катался в моей группе вместе с Сашей Трусовой. Они пришли с интервалом в месяц и росли в «Хрустальном». Видимо, каждый раз что-то не складывается в новом коллективе. Надеюсь, Егор найдёт своего тренера, с которым получится хороший тандем. Где он сейчас тренируется, я не знаю», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
- 30 декабря 2022
-
18:48
-
18:29
-
18:04
-
17:05
-
13:03
-
12:55
-
12:07
-
11:01
-
10:20
-
09:51
- 29 декабря 2022
-
22:08
-
21:51
-
21:06
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
19:01
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:45
-
16:20
-
16:15
-
15:57
-
15:30
-
15:25
-
14:55
-
14:30