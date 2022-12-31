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Ирина Роднина: Олимпиада и ЧМ по футболу — самые запоминающиеся соревнования в 2022 году

Ирина Роднина: Олимпиада и ЧМ по футболу — самые запоминающиеся соревнования в 2022 году
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Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина подвела итоги 2022 года для спорта.

«Самый запоминающийся момент в 2022 году — Олимпийские игры в Пекине. Если выделять зимние виды спорта — это фигурное катание и лыжи. На ОИ были очень сложные, необычные, но хорошие соревнования. И, конечно же, стоит отметить чемпионат мира по футболу, который прошёл в Катаре. В уходящем году выделю эти соревнования», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Российские фигуристы – два золота, три серебра и одну бронзу.

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