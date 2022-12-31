Ирина Роднина: Олимпиада и ЧМ по футболу — самые запоминающиеся соревнования в 2022 году
Поделиться
Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина подвела итоги 2022 года для спорта.
«Самый запоминающийся момент в 2022 году — Олимпийские игры в Пекине. Если выделять зимние виды спорта — это фигурное катание и лыжи. На ОИ были очень сложные, необычные, но хорошие соревнования. И, конечно же, стоит отметить чемпионат мира по футболу, который прошёл в Катаре. В уходящем году выделю эти соревнования», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Российские фигуристы – два золота, три серебра и одну бронзу.
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
12:30
-
12:09
-
11:04
-
10:46
-
10:01
-
00:53
-
00:38
- 30 декабря 2022
-
23:44
-
23:22
-
23:03
-
22:50
-
21:51
-
21:27
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
19:20
-
18:48
-
18:29
-
18:04
-
17:05
-
13:03
-
12:55
-
12:07
-
11:01
-
10:20
-
09:51
- 29 декабря 2022
-
22:08
-
21:51
-
21:06
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:10
Партнерский контент