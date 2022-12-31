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Елизавета Туктамышева в пижаме поздравила болельщиков с новым годом

Елизавета Туктамышева в пижаме поздравила болельщиков с новым годом
РИА Новости
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с новым 2023 годом.

Для поздравления Елизавета выбрала две фотографии. На одной спортсменка лежит на кровати в новогодней пижаме, на другой позирует в открытом ночном комплекте.

«С наступающим, друзья! Никаких надежд, никаких желаний — лишь бы не было хуже!» — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Неделю назад Туктамышева завоевала на 15-м в её карьере чемпионате России бронзовую медаль, ставшую для фигуристки шестой на национальных первенствах.

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