Елизавета Туктамышева в пижаме поздравила болельщиков с новым годом

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с новым 2023 годом.

Для поздравления Елизавета выбрала две фотографии. На одной спортсменка лежит на кровати в новогодней пижаме, на другой позирует в открытом ночном комплекте.

«С наступающим, друзья! Никаких надежд, никаких желаний — лишь бы не было хуже!» — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Неделю назад Туктамышева завоевала на 15-м в её карьере чемпионате России бронзовую медаль, ставшую для фигуристки шестой на национальных первенствах.