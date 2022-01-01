Алина Загитова опубликовала новогодние фотографии
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова обратилась ко всем с новогодним поздравлением.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом! 🎄
Пускай кролик принесёт всем нам много счастья и любви, а тигр заберёт с собой все невзгоды и печали 🐰🐯
Огромное спасибо хочу сказать моей семье, которая всегда была рядом 👨👩👧👧 Друзьям, которые поднимали мне настроение каждый день 😄 Болельщикам, которые поддерживали все мои начинания 🥰
Желаю вам встретить и провести 2023 год рядом с самыми близкими и любимыми людьми ❤️», — написала Загитова в своём телеграм-канале, прикрепив к сообщению свои фотографии на фоне ёлки.
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