Бойкова и Козловский: вторая победа на чемпионате России стала для нас более долгожданной

Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от победы на чемпионате России – 2023.
«Мы очень рады, что во второй раз поднимаемся на высшую ступеньку пьедестала чемпионата России – это очень круто, очень радостно. Потому что именно вторая победа стала для нас самой долгожданной, наверное», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.
«Было тяжело, сложно. В России вообще первоклассные спортсмены и соперники самого высокого уровня, поэтому борьба была напряжённой. И, если вы смотрели соревнования, до самого последнего момента было неясно, кто победит, и разрыв был минимальный.
Вообще, хотелось бы отметить, что медали в этом году были одни из самых красивых на нашей памяти. У нас пять комплектов наград, пять раз мы становились на пьедестал чемпионата страны, и это самая красивая медаль», — добавил Козловский.
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