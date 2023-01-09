Алина Загитова опубликовала впечатляющие фотографии у бассейна в Дубае

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова опубликовала в социальных сетях впечатляющие фото с отдыха. К фото она приложила эмодзи «пальма» и «солнце». Титулованная фигуристка вместе с семьёй находится в Дубае (ОАЭ).
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, она представляла штаб Этери Тутберидзе. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.
Помимо личного олимпийского титула, Загитова имеет в своём активе титулы чемпионки мира 2019 года, серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионки Европы 2018 года.
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