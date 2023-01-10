Назарычев: знал, что если предупрежу тренера об отъезде из России, мне закроют границы

Российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в парном катании, признался, что не предупредил своего тренера о переезде из России в США.

«Поддерживаю ли связь с бывшим тренером Павлом Слюсаренко после отъезда из России в США? Нет, больше нет. Этому поспособствовал отъезд? Думаю, да. На самом деле было тяжело и ему, и мне. Это непросто, когда знаешь человека, работаешь с ним много лет (около 10 лет в нашем случае) – и вот вы расстаётесь. Это должно быть очень неприятно. Я прекрасно понимаю его. Дело в том, что я не предупредил его перед отъездом, но только лишь по одной причине: знал, что если предупрежу, то мне закроют все границы и я никуда не уеду. Я бы очень хотел сказать ему заранее, подготовить его тоже, но понимал, что от этого мне будет хуже.



Удалось ли как-то объясниться? Да, мы пару раз созванивались по видеосвязи. Поговорили, объяснили всё друг другу и закончили на хорошей ноте. Я очень благодарен Слюсаренко за работу. Рад, что мы знакомы, и надеюсь, что наши пути ещё когда-нибудь пересекутся. Паша – прекрасный специалист. Я провёл немало времени в фигурном катании, многое повидал, поэтому могу с уверенностью сказать: Слюсаренко – идеальный тренер. Он прислушивается к мнению своих спортсменов, умеет найти к каждому подход. Под его руководством выступает грузинская пара Карина Сафина / Лука Берулава. Лука — максимально темпераментный парень. Грузинская кровь, сами понимаете. Да даже если взять меня — со мной было непросто, я это прекрасно знаю. Однако он сумел найти подход. Другие на его месте давно бы сдались», — приводит слова Назарычева Metaratings.