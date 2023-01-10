Назарычев — о работе Тутберидзе: дети превращаются в маленьких профессионалов

Российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в парном катании, высказался о работе тренера Этери Тутберидзе.

«Да, мы катались и в «Хрустальном», и в Новогорске вместе с ней. Тутберидзе нам помогала всякими советами по поводу костюмов, эмоций, внешнего вида, подачи. Также с нами работала вся её команда: Сергей Дудаков, Максим Траньков, за что им спасибо большое. У неё сильный штаб.



Главное впечатление, которое произвела Этери Георгиевна? Серьёзность намерений – не знаю, как это правильно описать. Это отличный и сильный тренер с командой, в которой у неё всё схвачено. Каждый знает свою работу, свои правила, и это очень круто. Дисциплина на невероятном уровне. Даже если сравнивать детей, которые занимаются у нас в Перми и у Этери Георгиевны, это просто небо и земля.



Понятное дело, что дети остаются детьми везде. Но как только начинается тренировочный процесс у Тутберидзе, эти дети превращаются в маленьких профессионалов. Они знают весь распорядок, все правила. И видно, что это надо им. Не родителям, не тренеру, который заставляет, а именно детям. Поэтому и получаются такие отличные спортсмены на выходе.



Критика методов работы Этери Георгиевны? Нет каких-то странных методов воспитания. У них просто всё по полочкам. А как иначе? Без дисциплины никак. Если ты будешь делать всё, что ты захочешь, тогда ничего и не будет. Да, она с раннего возраста приучает детей к тому, что они спортсмены, что на них лежит ответственность. На мой взгляд, здорово, что она прививает это с детства», — приводит слова Назарычева Metaratings.