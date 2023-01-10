Татьяна Тарасова: для российского фигурного катания отсутствие Назарычева — не потеря

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуриста Михаила Назарычева о возможной смене гражданства.

В межсезонье Назарычев, выступавший в спортивной паре с Юлией Артемьевой, переехал из России в США, где продолжает тренировки и готовится продолжить карьеру.

«Только для него смена гражданства будет потерей. Для российского фигурного катания отсутствие Назарычева — не потеря. Он уехал в США? Ну, удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать всё, что хочет», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

Артемьева и Назарычев — бронзовые призёры юниорского чемпионата мира — 2020, а также победители первенства России — 2021 среди юниоров. В сезоне-2022/2023 Артемьева выступает в паре с Алексеем Брюхановым.