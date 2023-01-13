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Официально: чемпионат России по фигурному катанию — 2024 пройдёт в Челябинске

Официально: чемпионат России по фигурному катанию — 2024 пройдёт в Челябинске
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Чемпионат России по фигурному катанию — 2024, который запланирован на декабрь этого года, примет Челябинск.

Данную информацию подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Ранее её распространили некоторые уральские СМИ.

«Чемпионат России пройдёт в Челябинске, ориентировочные сроки – 20-24 декабря», — сказал Коган в интервью «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Челябинск уже трижды принимал чемпионат России по фигурному катанию — в сезонах-1992/1993, 2016/2017 и 2020/2021.

Напомним, чемпионат России — 2023 принимал Красноярск, соревнования прошли 22-24 декабря. В одиночном катании чемпионами стали Евгений Семененко и Софья Акатьева, в парном катании – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. У танцоров лучшим стал дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

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