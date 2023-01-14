Зеппельт — о невиновности Валиевой: абсурдно. У России нет структур, заслуживающих доверия

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга в спорте, отреагировал на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.

«Абсурдно – такое случается лишь в недемократических спортивных структурах, лишённых прозрачности: Валиева очищена от допинг-истории РУСАДА, вердикт которого «невиновна». Российский спорт, похоже, неспособен создать заслуживающие доверия независимые структуры. Но МОК хочет, чтобы российские спортсмены были в Париже», — написал Зеппельт в своих социальных сетях.