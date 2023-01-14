Чиризано поблагодарил болельщиков за поддержку после распада дуэта с Хаврониной

Российский фигурист Дарио Чиризано поблагодарил болельщиков за поддержку после распада дуэта с Ириной Хаврониной.

«Все комментарии вижу, огромное спасибо за тёплые слова поддержки! Скоро выйду на связь», — написал Чиризано в своём телеграм-канале.

Отметим, что последним выступлением Хаврониной и Чиризано стал чемпионат России — 2023 по фигурному катанию в Красноярске. Они представили ритм-танец, за который получили 75,27 балла и заняли промежуточное пятое место. После чего дуэт снялся с соревнований. В текущем сезоне Ирина и Дарио также выступили на двух этапах Гран-при России: в Сочи они заняли второе место, а в Москве — третье.



Хавронина и Чиризано вместе выигрывали юниорское первенство России, юношеские Олимпийские игры 2020 года, юниорские этапы Гран-при в Красноярске и Гданьске.