Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чиризано поблагодарил болельщиков за поддержку после распада дуэта с Хаврониной

Чиризано поблагодарил болельщиков за поддержку после распада дуэта с Хаврониной
Комментарии

Российский фигурист Дарио Чиризано поблагодарил болельщиков за поддержку после распада дуэта с Ириной Хаврониной.

«Все комментарии вижу, огромное спасибо за тёплые слова поддержки! Скоро выйду на связь», — написал Чиризано в своём телеграм-канале.

Отметим, что последним выступлением Хаврониной и Чиризано стал чемпионат России — 2023 по фигурному катанию в Красноярске. Они представили ритм-танец, за который получили 75,27 балла и заняли промежуточное пятое место. После чего дуэт снялся с соревнований. В текущем сезоне Ирина и Дарио также выступили на двух этапах Гран-при России: в Сочи они заняли второе место, а в Москве — третье.

Хавронина и Чиризано вместе выигрывали юниорское первенство России, юношеские Олимпийские игры 2020 года, юниорские этапы Гран-при в Красноярске и Гданьске.

Новость по теме
СМИ: распался танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023