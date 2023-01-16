Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: Косторной легко даются парные элементы, но есть коварный подводный камень

Вайцеховская: Косторной легко даются парные элементы, но есть коварный подводный камень
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о переходе чемпионки Европы Алёны Косторной в парное катание.

«Кейс Косторной — интереснейшая вещь на самом деле. Алёна и её партнёр Георгий Куница (катался в клубе Тамары Москвиной с Евгений Тумановой, но недолго) вместе выступали этой зимой с парными номерами в ледовых шоу, тренировались между выступлениями в ЦСКА и, по словам тех, кто видел эти тренировки, трудно было не обратить внимание на то, насколько легко Косторной даются парные элементы и насколько хорошо она смотрится в роли парницы по телосложению.

Про таких партнёрш обычно говорят «удобная», подразумевая внешнюю компактность и лёгкость, но при этом силу, резкость и хорошую прыжковую и хореографическую выучку. Всё это у Косторной, безусловно, есть, не случайно о спортсменке до сих пор вспоминают как о самой хореографичной и харизматичной одиночнице последних лет, но нельзя не отметить один весьма коварный подводный камень.

Заключается он в том, что с двигательной точки зрения Алёна невероятно талантлива. Ей легко даются новые элементы, а в таких случаях у спортсмена неизменно возникает ощущение, что он может позволить себе работать на тренировках меньше, чем работают другие. Парное катание в этом плане — не слишком подходящая дисциплина…

Больше мыслей по этому поводу — позже», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

«Империя Тутберидзе разваливается!» За рубежом в ярости из-за решения по делу Валиевой «Империя Тутберидзе разваливается!» За рубежом в ярости из-за решения по делу Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023