Вайцеховская: Косторной легко даются парные элементы, но есть коварный подводный камень

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о переходе чемпионки Европы Алёны Косторной в парное катание.

«Кейс Косторной — интереснейшая вещь на самом деле. Алёна и её партнёр Георгий Куница (катался в клубе Тамары Москвиной с Евгений Тумановой, но недолго) вместе выступали этой зимой с парными номерами в ледовых шоу, тренировались между выступлениями в ЦСКА и, по словам тех, кто видел эти тренировки, трудно было не обратить внимание на то, насколько легко Косторной даются парные элементы и насколько хорошо она смотрится в роли парницы по телосложению.



Про таких партнёрш обычно говорят «удобная», подразумевая внешнюю компактность и лёгкость, но при этом силу, резкость и хорошую прыжковую и хореографическую выучку. Всё это у Косторной, безусловно, есть, не случайно о спортсменке до сих пор вспоминают как о самой хореографичной и харизматичной одиночнице последних лет, но нельзя не отметить один весьма коварный подводный камень.



Заключается он в том, что с двигательной точки зрения Алёна невероятно талантлива. Ей легко даются новые элементы, а в таких случаях у спортсмена неизменно возникает ощущение, что он может позволить себе работать на тренировках меньше, чем работают другие. Парное катание в этом плане — не слишком подходящая дисциплина…



Больше мыслей по этому поводу — позже», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.