Петросян объяснила, почему фигурное катание ассоциируется у неё с песней Высоцкого

Обладательница двух медалей (золото и бронза) юниорской серии Гран-при – 2021, победительница этапа Гран-при России в Сочи Аделия Петросян рассказала, с какой музыкой ассоциируется у неё фигурное катание, и объяснила, в чём магия её вида спорта.

«Для меня фигурное катание — это магия. Если посмотреть на лёд после катания, то у каждой дуги и каждого поворота можно найти свой рисунок. И, наверное, поэтому для меня этот вид спорта ассоциируется с магией, волшебством.

Фигурное катание в целом ассоциируется у меня с песней Владимира Высоцкого «Вершина». В ней много про преодоление и про победы над собой. Ещё мне нравится песня «Не вешать нос» из фильма «Гардемарины, вперёд!» Она такая бодренькая, и, когда её слушаешь, хочется правда не вешать нос.

Фигурное катание для меня — это программы, которые остаются в наших сердцах и которые хочется пересматривать», — приводит слова Петросян Blueprint.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.