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Почётный президент ФФККР: Костомаров — боец, надеюсь, он выйдет из этой сложной ситуации

Почётный президент ФФККР: Костомаров — боец, надеюсь, он выйдет из этой сложной ситуации
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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил надежду, что олимпийский чемпион Роман Костомаров сможет победить болезнь.

«За многие годы моей работы в фигурном катании было немало интересных спортсменов, которые у меня останутся на хорошем счету. Одним из них является Роман Костомаров. Я его очень уважаю, хотя в своё время с ним были определённые проблемы в плане дисциплины. Но Роман — настоящий боец, и я надеюсь, что он выйдет из этой сложной ситуации», — сказал Писеев в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

17 января стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика.

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