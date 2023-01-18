Почётный президент ФФККР: Костомаров — боец, надеюсь, он выйдет из этой сложной ситуации

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил надежду, что олимпийский чемпион Роман Костомаров сможет победить болезнь.
«За многие годы моей работы в фигурном катании было немало интересных спортсменов, которые у меня останутся на хорошем счету. Одним из них является Роман Костомаров. Я его очень уважаю, хотя в своё время с ним были определённые проблемы в плане дисциплины. Но Роман — настоящий боец, и я надеюсь, что он выйдет из этой сложной ситуации», — сказал Писеев в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.
17 января стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика.
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