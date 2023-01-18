Тарасова высказалась о решении ISU отменить этап Гран-при по фигурному катанию в России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России и Беларуси никакие соревнования под своей эгидой в сезоне-2023/2024.
«Всё было довольно ожидаемо, конечно же. Санкции продолжаются, что тут поделать. Но я хочу сказать — главное, что наши ребята продолжают выступать. Без разницы, на каких соревнованиях и где. Главное, что они продолжают показывать себя», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях решением ISU.
Финал Гран-при ISU в 2023 году запланирован на 7-10 декабря.
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