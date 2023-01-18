«Готовлю для вас сюрприз». Алина Загитова анонсировала вокальный номер на ледовом шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова анонсировала вокальный номер на шоу «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля.

«Всегда обожала петь (и не только в душе)! Готовлю для вас сюрприз и репетирую, чтобы выйти на сцену с одной из любимых артисток – такого дуэта вы точно не ожидали. Приходите на «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля – ох, что будет!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Алина учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, также фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу.