Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляций

21-22 января в Москве на ЦСКА-Арене, пройдёт традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023.
В турнире примут участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований и трансляций.
Суббота, 21 января. 17:00 — Короткие программы.
Трансляции: 17.00 Первый канал (сайт), с 18.20 Первый канал (ТВ)
Воскресенье, 22 января. 16:30 — Произвольные программы
Трансляции: 16.30 Первый канал (сайт), с 16.50 Первый канал (ТВ)
Состав участников:
Мужчины: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачёва, Софья Самоделкина.
Спортивные пары: Александр Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.
Зрители также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол вне соревновательного зачёта.
- 20 января 2023
-
14:08
-
13:56
-
13:03
-
12:26
-
12:07
-
11:42
-
11:19
-
09:25
-
01:24
-
00:43
-
00:09
- 19 января 2023
-
23:58
-
22:00
-
21:35
-
19:17
-
16:19
-
14:14
-
10:48
-
10:37
-
09:55
- 18 января 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:53
-
22:41
-
21:00
-
20:29
-
20:13
-
20:01
-
19:42
-
19:18
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
16:00
-
15:51