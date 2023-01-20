Кубок Первого канала по фигурному катанию: расписание соревнований и трансляций

21-22 января в Москве на ЦСКА-Арене, пройдёт традиционный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала — 2023.

В турнире примут участие команды Камилы Валиевой («Нас не догонят») и Алины Загитовой («Красная машина»).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований и трансляций.

Суббота, 21 января. 17:00 — Короткие программы.

Трансляции: 17.00 Первый канал (сайт), с 18.20 Первый канал (ТВ)

Воскресенье, 22 января. 16:30 — Произвольные программы

Трансляции: 16.30 Первый канал (сайт), с 16.50 Первый канал (ТВ)

Состав участников:

Мужчины: Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артём Ковалёв, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачёва, Софья Самоделкина.

Спортивные пары: Александр Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

Зрители также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин и Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол вне соревновательного зачёта.