Гуменник: некоторые шизофреники используют свои мышцы на 100%, но это травмоопасно

Серебряный призёр чемпионата России 20-летний фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в составе команды Алины Загитовой «Красная Машина» на Кубке Первого канала.
В произвольной программе у мужчин Гуменник занял второе место.
«Я увидел, что у нас есть запас, и решил, что можно и лутц попробовать. Лутц не получился, и тут я понял, что надо всё остальное делать — и сделал. Остального хватило, чтобы набрать неплохое количество баллов. В целом я доволен. Лутц ещё потренирую, буду ещё выступать на чемпионате Санкт-Петербурга. Остальные прыжки хорошо получились.
Мотивировало ли то, что выступал за команду? Слышал такую теорию, что у человека мышцы работают только на 50%. Некоторые шизофреники могут как-то использовать свои мышцы на 100%, но это травмоопасно. Так же и сейчас: в команде выступаю и такое ощущение, что у меня дополнительный потенциал», — передаёт слова Гуменника из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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