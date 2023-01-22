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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
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Команда Алины Загитовой «Красная Машина» выиграла командный турнир на КПК

Команда Алины Загитовой «Красная Машина» выиграла командный турнир на КПК
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Команда олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Красная Машина» стала победителем командного турнира в рамках Кубка Первого канала в Москве.

Команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.

Напомним, команда «Красная Машина» была представлена следующими фигуристами: Алина Загитова (капитан), Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачёва, Пётр Гуменник, Александр Самарин, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

За команду «Нас не догонят» выступали Камила Валиева (капитан), Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

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