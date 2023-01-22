Гуменник рассказал, какие психологические практики применяют фигуристы

Серебряный призёр чемпионата России 20-летний фигурист Пётр Гуменник заявил, что не пользуется услугами психиатров, а также рассказал о психологических практиках, которые используют фигуристы.

«Ходят ли спортсмены к психиатрам? Я не ходил. Какие психологические практики применяют фигуристы? Про аутотренинг все знают, а так кто-то с психологом работает, кто-то сам с опытом вырабатывает что-то. Тренер всегда подскажет что-то, что ты уверенно идёшь на лёд», — передаёт слова Гуменника из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в соревнованиях в произвольной программе у мужчин Гуменник занял второе место.

Победителем командного турнира стал коллектив Алины Загитовой «Красная Машина», которую и представлял Гуменник.