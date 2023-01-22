Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник рассказал, какие психологические практики применяют фигуристы

Гуменник рассказал, какие психологические практики применяют фигуристы
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России 20-летний фигурист Пётр Гуменник заявил, что не пользуется услугами психиатров, а также рассказал о психологических практиках, которые используют фигуристы.

«Ходят ли спортсмены к психиатрам? Я не ходил. Какие психологические практики применяют фигуристы? Про аутотренинг все знают, а так кто-то с психологом работает, кто-то сам с опытом вырабатывает что-то. Тренер всегда подскажет что-то, что ты уверенно идёшь на лёд», — передаёт слова Гуменника из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в соревнованиях в произвольной программе у мужчин Гуменник занял второе место.

Победителем командного турнира стал коллектив Алины Загитовой «Красная Машина», которую и представлял Гуменник.

Жуткое падение на Кубке Первого канала! Зинина не смогла подняться — её увели врачи Жуткое падение на Кубке Первого канала! Зинина не смогла подняться — её увели врачи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023