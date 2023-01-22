Видео произвольной программы Дмитрия Алиева на КПК с тремя четверными прыжками

На проходящем в Москве Кубке Первого канала по фигурному катанию завершились соревнования в произвольной программе у мужчин. Победу в них одержал 23-летний российский фигурист Дмитрий Алиев, который выступал за команду олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят».



Во время проката Алиев исполнил три четверных прыжка. Судьи оценили выступление фигуриста в 185,47 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с произвольной программой Дмитрия Алиева на Кубке Первого канала.

Полная трансляция Кубка Первого канала доступна в Okko.

Команда Алины Загитовой «Красная Машина» стала победителем командного турнира на Кубке Первого канала в Москве. Команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой «Нас не догонят» получил 2275,47 балла.