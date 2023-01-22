«Вам не скучно быть журналистом?» Загитова — на вопрос, не скучно ли ей побеждать

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чья команда «Красная Машина» одержала победу в командном турнире в рамках Кубка Первого канала, заявила, что не испытывает пресыщенности от побед.

«Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом? Конкурентностью я довольна. Все спортсмены очень старались, выкладывались на полную. Я благодарна также и команде соперников, потому что они тоже выложились на максимум, все друг друга поддерживали и были настоящей семьёй», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.

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