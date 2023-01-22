Загитова рассказала, чем угощала команду на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чей коллектив «Красная Машина» одержала победу в командном турнире в рамках Кубка Первого канала, рассказала, какое угощение заказала для своей команды.

«Ели суши. Все сказали: «Мы хотим кушать». Я такая: «Суши подойдут?» Все: «Да!» И заказала. Все были только счастливы», — передаёт слова Загитовой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на завершившемся сегодня Кубке Первого канала команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.



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