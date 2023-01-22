«Надо быстро вместе собраться». Загитова — о том, как отметит с командой победу на КПК

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чей коллектив «Красная Машина» одержал победу в командном турнире в рамках Кубка Первого канала, заявила, что ещё не решила, как отметит с командой этот успех.

«Сейчас с ребятами будем решать. Кто-то уезжает в Питер — надо быстро вместе собраться, поэтому я тут с вами ненадолго, нужно бежать», — передаёт слова Загитовой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на завершившемся сегодня Кубке Первого канала команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.



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