«Адреналин зашкаливает». Загитова — о роли капитана

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, чей коллектив «Красная Машина» одержал победу в командном турнире в рамках Кубка Первого канала, рассказала, как ощущала себя в роли капитана команды.
«Естественно, в первый год это было для меня что-то новое, я очень переживала, волновалась, всё ли будет хорошо. Переживала за организационные моменты. Сейчас более-менее спокойна, но драйв присутствует, адреналин зашкаливает, и каждый раз как первый», — передаёт слова Загитовой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.
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