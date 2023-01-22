Р. Ротенберг рассказал, за кого болел на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что поддерживал команду олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Красная Машина» на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Москве.
«Красная Машина» оказалась сильнее команды другой олимпийской чемпионки, Камилы Валиевой, «Нас не догонят». «Красная Машина» также является брендом ФХР, такое прозвище было у сборной СССР по хоккею.
Нужно поддерживать друг друга в ситуации, когда нет международных соревнований. Сегодня мы пришли посмотреть на наших великолепных фигуристов и фигуристок вместе с детьми. Конечно, болели за «Красную Машину», хочу поздравить команду и её капитана Алину Загитову с победой.
Замечательный турнир, всё прошло на очень высоком уровне, за что огромная благодарность организаторам, Федерации фигурного катания на коньках России. Всем нам сейчас нужны такие мероприятия», — сказал Ротенберг в интервью ТАСС.
Напомним, на завершившемся сегодня Кубке Первого канала команда Загитовой набрала 2344,24 балла, в то время как коллектив олимпийской чемпионки 2022 года Камилы Валиевой получил 2275,47 балла.
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