«Смысл не в том, чтобы победить, а в том, чтобы оставаться командой». Траньков — о КПК

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о составах команд на прошедшем Кубке Первого канала, а также заявил, что связывает третье подряд поражение команды «Нас не догонят» исключительно с невезением.
«Были ли равные составы у команд? Прежде всего внесло коррективы отсутствие танцевальных дуэтов, потому что в танцах на льду у нас нет равных пар сейчас. У них так какая-то катавасия происходила в межсезонье и во время сезона: расставались, сходились. Это всё отразилось на общем уровне танцев на льду в России. В этом году некого было равноценно расставить.
Ну, и парное катание тоже надо отметить. У нас четвёртая пара сейчас (Ясмина Кадырова / Валерий Колесов. — Прим. «Чемпионата») – молодые ребята, которые только подтягиваются. Практически 17 баллов…
Может быть, где-то «синим» не повезло, что молодые пары попали к нам, но, с другой стороны, им тоже надо набираться опыта. Здесь смысл не в том, чтобы победить, а в том, чтобы оставаться командой. На Олимпиаде тоже есть командный турнир, и это своего рода репетиция, чтобы ребята знали, что такое командная борьба, как нести ответственность за команду.
У кого-то это получилось в большей степени, у кого-то – в меньшей. Сказалась обычная готовность фигуристов. Я думаю, что от года в год ребята будут всё серьёзнее готовиться к этому турниру. Я связываю третье подряд поражение «синих» с невезением, а не с какой-то спродюсированной историей», — сказал Траньков в интервью Metaratings.
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