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Ягудин — о Костомарове: холодная погода абсолютно никак не повлияла на здоровье Ромы

Ягудин — о Костомарове: холодная погода абсолютно никак не повлияла на здоровье Ромы
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал популярную версию о том, что причиной госпитализации Романа Костомарова, который уже две недели находится в больнице с тяжёлой формой пневмонии, стало участие в ледовом шоу «Волшебник страны Оз» на открытом катке при температуре воздуха «минус 25».

«Читал в СМИ, что возможной причиной резкого ухудшения его состояния стали выступления в холодное время. На мой профессиональный взгляд, холодная погода абсолютно никак не повлияла на здоровье Ромы. Просто так совпало, что выступление проходило накануне того момента, как его госпитализировали. В детстве катались – и ничего. Наоборот, тем самым закаляли здоровье. А морозы раньше были и посильнее», — приводит слова Ягудина Metro.

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