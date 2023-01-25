Стало известно состояние здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает быть подключённым к аппарату ИВЛ, а глобальных изменений в его здоровье нет. Об этом сообщает ТАСС.

Источник издания рассказал, что пока нельзя говорить о том, что он пришёл в себя, что находится в сознании. Пока он ещё на ИВЛ, но глаза открыл. Глобальных изменений пока нет.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание. Вчера, 24 января, появилась информация о том, что Роман пришёл в себя.