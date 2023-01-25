В окружении Романа Костомарова отреагировали на известие об операции фигуриста

Источник в окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова опроверг информацию о том, что фигурист нуждается в операции на сердце, сообщает «РБК Спорт».

О возможной операции пришедшего в себя Костомарова ранее сообщил «Пятый канал», уточнив, что врачи обсуждают вопрос о том, необходима ли операция или можно обойтись медикаментозным лечением.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. С тех пор он находился в реанимации и был подключён к аппарату ЭКМО. Только накануне фигурист пришёл в себя и стал разговаривать с врачами и родственниками. До сих пор Роман не может дышать полностью самостоятельно. На ночь врачи периодически подключают его к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). К тому же у Костомарова сильно скачет температура. Большую часть времени он проводит во сне.