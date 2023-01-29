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Бойкова и Козловский: совсем не лучшее наше катание, но просто хорошее

Бойкова и Козловский: совсем не лучшее наше катание, но просто хорошее
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от выступления в произвольной программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга, где они заняли итоговое второе место.

Козловский: «Хорошие (впечатления. — Прим. «Чемпионата»), спокойно настроились, спокойно прокатились. Совсем не лучшее наше катание, но просто хорошее. Я скажу так, что от проката сегодняшнего удовольствие получил».

Бойкова: «Это потому что я волновалась на выбросе. Для меня это было важно: сегодня собрать выбросы. К сожалению, на каскаде у меня произошла абсолютно нелепая ошибка. Как и вчера я въехала в дугу, не знаю в свою — не в свою. Надо просто внимательнее к этому относиться. Возможно, разминать в другом месте», — передаёт слова Бойковой и Козловского из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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