Трусова и Кондратюк примут участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

Победители и призёры Олимпийских игр – 2022 выступят на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», организованном Департаментом спорта города Москвы. Красочное мероприятие, приуроченное к 100-летию московского спорта, пройдёт 14 февраля на «ЦСКА Арене».
Среди новых участников ледового шоу – олимпийские чемпионы Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призёры Игр-2022 Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин и обладательница двух золотых медалей юниорской серии Гран-при ISU Софья Акатьева.
В День всех влюблённых на лёд также выйдут одиночницы Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, а также спортивные пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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