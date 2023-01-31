Трусова и Кондратюк примут участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

Победители и призёры Олимпийских игр – 2022 выступят на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», организованном Департаментом спорта города Москвы. Красочное мероприятие, приуроченное к 100-летию московского спорта, пройдёт 14 февраля на «ЦСКА Арене».

Среди новых участников ледового шоу – олимпийские чемпионы Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призёры Игр-2022 Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин и обладательница двух золотых медалей юниорской серии Гран-при ISU Софья Акатьева.

В День всех влюблённых на лёд также выйдут одиночницы Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, а также спортивные пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.