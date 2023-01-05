Трусова и Кондратюк освежили «Лебединое озеро» Плющенко! Но главными звёздами стали не они

На Новый год в Петербург привезли два ледовых шоу – и если постановка Татьяны Навки идёт почти без перерывов с 29 декабря, то детище Евгения Плющенко и Яны Рудковской заглянуло в Северную столицу всего на несколько показов. «Чемпионат» побывал на премьере обновлённого «Лебединого озера» и рассказывает, как это было.

Плющенко уже как-то презентовал «Лебединое озеро», причём даже в Санкт-Петербурге, но главную роль тогда исполняла олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Также в роли Чёрного лебедя появлялась и ещё одна победительница ОИ-2014 – Елена Ильиных. Сейчас основными хедлайнерами питерского шоу стал дуэт Александры Трусовой и Марка Кондратюка – наверное, самых популярных фигуристов нынешней сборной России.

Сюжет «Лебединого озера» переделали в новогоднюю сказку. Первым на льду появляется Александр Плющенко в сопровождении сестёр Жилиных – это главный герой, принц, который будет сражаться за Белого лебедя на протяжении всей постановки. В самом начале это маленький мальчик, который при помощи магии превращается во взрослого сильного воина – его уже изображает двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Александр Плющенко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Позднее, уже в обличье воина, главный герой проходит через испытания и пытается спасти Белого лебедя от напасти, попадает в ловушку Чёрного мага – и далее по сюжету. Не будем раскрывать все карты и спойлерить сюжет до конца, лучше посмотреть на всё своими глазами.



Софья Муравьева наконец доросла до главной роли в постановке у Плющенко – и справилась с ней блестяще. Образ Белого лебедя сел на неё как влитой, с первых секунд, когда она из-за спин зрителей вспорхнула на движущуюся надо льдом установку. Изящное катание Сони, красивый костюм без излишеств, драматичное отыгрывание – всё это сделало образ главной героини невероятно целостным, в него верилось с первых движений. Пару лет назад Соня уже каталась в «Лебедином озере» Плющенко, но на вторых ролях, теперь она – прима. Как писали в профайле на контрольных прокатах – «Его Первая».



Александра Трусова совсем не потерялась на фоне Муравьёвой и отлично справилась с отыгрышем Чёрного лебедя. Совместных сцен с Чёрным магом (Марком Кондратюком) было не так много, да и в целом сложилось ощущение, что Саши немного не хватало, но в те моменты, когда она была на льду, она полностью им владела. Блестящие тройные, фирменный кантилевер, идеально севшее платье – фигуристке ничего не стоило за ночь перевоплотиться из милой и нежной Снегурочки в рокового персонажа из «Лебединого озера».

Марк Кондратюк наконец исполнил мечту сыграть антагониста – из него вышел отличный харизматичный Ротбарт. Ещё до олимпийского сезона он отмечал, что хотел бы когда-то на льду воплотить отрицательного персонажа, и в шоу это сделать удалось. Только что Марк изображал Ивана, сражающегося за сердце Снегурочки.

Здоровье позволяет эмоционально выкладываться в каждой сцене и справляться с тройными. К вечернему шоу Кондратюк даже обзавёлся специфическим макияжем для полного погружения в роль. То, что фигурист доехал до шоу после неудачного выступления на чемпионате России (да ещё и снятия после короткой) – маленькая, но победа.

Елизавета Нугуманова изначально должна была исполнять роль Белого лебедя, но что-то вмешалось в эти планы. У фигуристки было два появления во второй части спектакля, она показала двойной аксель и вращения на хорошей скорости. По нескольку ролей исполнили Александр Самарин и Никита Сарновский: в начале постановки они побыли шутами, а затем превратились в принцев. В какой-то момент действующему бронзовому призёру ЧР пришлось познать долю парника: вместе с другими фигуристами он держал сцену с танцовщицей Ольгой Пшеницыной и провозил её по кругу. Одним из принцев также стал и Дмитрий Алиев.



Что выделяет шоу Евгения Плющенко среди других постановок? Если в шоу Татьяны Навки герои повторяли реплики своих персонажей, то здесь фигуристы молчали, сосредоточившись исключительно на катании. Ещё одна особенность шоу – отсутствие антракта. Весь спектакль пролетел как одно целое, сцена за сценой. Некоторые массовые эпизоды слегка провисали, но в этом случае хорошо проявила себя команда «Кристалл Айс Джуниор» – синхронное катание разнообразило сцены. Синхронистки своей массовостью помогли закрыть отсутствие большого количества декораций: в московской «Снегурочке» их же было предостаточно, тогда как в «Лебедином озере» постановщики обошлись качелями для Гном Гномыча, выездными платформами и стульями-тронами четырёх принцев.

Шоу «Лебединое озеро» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Ещё одно отличие – количество прыжков, в особенности элементов ультра-си. В шоу Плющенко, по словам продюсера Яны Рудковской, прыгают все и прыгают всё. Правда, уместно ли это в контексте шоу-сказки – дискуссионный вопрос. На поклоне Никита Сарновский в костюме скомороха дважды заходил на тройной аксель, и оба раза завершились неудачей. Помешать мог театральный костюм, тот же колпак, который нельзя было снять, но на оба прыжка фигурист всё равно зашёл. Без элементов ультра-си зрители всё же не обошлись: триксель успешно приземлил Александр Самарин.



У Евгения Плющенко получилось замечательное ледовое шоу – постановка с годами вычищается, а новые звёзды добавляют спектаклю свежести. Причём как медийные приглашённые гости, так и выращенные в самих «Ангелах Плющенко».